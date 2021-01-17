حسن عبدالعليم أمينا عاما لنقابة المهندسين

خلال انعقاد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية تم تصعيد كل من المهندس عزت إبراهيم الصياد علي مقعد مكمل الشعبة الميكانيكية خلفا للواء مهندس محمود مغاورى عضو مكمل الشعبة الذي وافته المنية منذ أيام وتصعيد دكتور مهندس سمير يوسف الصياد عضو مكمل الشعبة الكيميائية خلفا للواء مهندس حسن عبدالمجيد عضو مكمل شعبة كيمياء الذي وافته المنية منتصف نوفمبر الماضي.

وانتخب المجلس الأعلى للنقابة المهندس حسن عبدالعليم رئيس نقابة مهندسي السويس امينا عامًا للنقابة العامة للمهندسين خلفا للواء محمود مغاورى والمهندس حسن عبدالعليم هو اقدم أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين حيث شغل منصب رئيس نقابة مهندسي السويس منذ عام ٢٠١١ وحتي الآن ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس ادارة شركة حلوان للأسمدة كما سبق ان شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة موبكو

بدأت فعاليات المجلس الأعلى برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين بالسلام الجمهوري يليه الوقوف دقيقة حداد على روح المغفور له بإذن الله اللواء محمود مغاورى.

وفي بادرة إنسانية توافق أعضاء المجلس الأعلى للنقابة علي إطلاق اسم اللواء مغاورى علي إحدى القاعات الكبري بنقابة المهندسين تقديرا للدور الذي قدمه خلال فترة توليه الأمانة العامة بالنقابة.

واجتمع المجلس اليوم برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين وبحضور كل من المهندس أحمد عثمان والمهندس محمد عبدالعظيم وكيلا النقابة المهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة والمهندسة زينب عفيفى الأمين العام المساعد المهندس أحمد حشيش أمين صندوق النقابة المساعد َوانضم إلى المنصة فور انتخابه المهندس حسن عبدالعليم أمين عام النقابة.