نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ساعة القيامة.. علماء ذرة يحذرون من قرب نهاية العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من المقرر في نهاية الشهر الحالي، أن يعقد علماء ذرة مؤتمرا صحفيا دوليا، من أجل تحديد موعد ساعة القيامة، والتي تحذر سكان من قرب نهاية العالم.

وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن موعد ساعة القيامة:

المتحدثين في المؤتمر الصحفي:

ويشارك مجموعة من الخبراء في المؤتمر الصحفي والذي سيذاع عبر زووم، خلال الفترة المقبلة، ومن بينهم جيري براون الرئيس التنفيذ لنشرة علماء الذرة والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا، جرو هارلم برونتلاند رئيسة الوزراء السابقة للنرويج والمدير العام السابق لمنظمة الصحة العالمية، هيديهيكو يوزاكي حاكم هيروشيما، بالإضافة إلى الدكتور ستيف فيتر، عضو مجلس العلوم الأمن وعدد من أعضاء مجلس إدارة مجلة علماء الذرة التابعة لجامعة شيكاغو الأمريكية، وفقا للموقع الرسمي لمجلة ساعة القيامة.

ساعة القيامة:

وتعتبر ساعة القيامة أو «The Doomsday Clock»، هو تصميم يهدف إلى تحذير السكان من مدى قرب تدمير العالم بسبب التقنيات الخطيرة التي يصنعها البشر.

كما أنها تعتبر ساعة رمزية تذكر العالم بالمخاطر التي يجب التصدي لها إذا أرادو البقاء.

معلومات هامة عن ساعة القيامة:

أنشئت ساعة القيامة «Doomsday Clock» في عام 1947، وذلك بسبب الخطر الأكبر على البشرية وهو الأسلحة النووية، خاصة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كانا متجهين إلى سباق تسلح نووي.

واكتشف علماء الذرة حدوث اضطرابات كارثية من تغير المناخ في مداولاتها اليدوية لأول مرة في عام 2007.

مقياس العالم لتعرض الكوارث:

ويعتقد الخبراء أن ساعة يوم القيامة هي المقياس الوحيد الذي يكشف مدي تعرض العالم للكوارث، وذلك بسبب الأسلحة النووية وأيضًا تغير المناخ والتقنيات التخريبية.

موعد نشر أول ساعة قيامة:

ونشر أول عدد من مجلة علماء الذرة في يونيو 1947، وتم رسم ساعة على غلاف نشرات المجلة للإشارة إلى أنه لم يتبقى الكثير من الوقت للسيطرة على الأسلحة الذرية، وأعاد مصمم الجرافيك مايكل بيروت تخيل الصورة الأيقونية في عام 2007.

وفي عام 1973، تولى مجلس العلوم والأمن التابع للنشرة المسؤولية، ومنذ ذلك الحين يجتمع العلماء مرتين في السنة لمناقشة الأحداث العالمية وإعادة ضبط الساعة حسب الضرورة.

مجلس الخبراء:

ويتضمن المجلس مجموعة من علماء وخبراء آخرين لديهم معرفة عالية بالتكنولوجيا النووية وعلوم المناخ، والذين غالبًا ما يقدمون مشورة الخبراء للحكومات والوكالات الدولية، حيث يتشاورون على نطاق واسع مع زملائهم عبر مجموعة من التخصصات ويسعون أيضًا للحصول على آراء مجلس الرعاة التابعين للنشرة، والذي يضم 13 حائزًا على جائزة نوبل.

موعد ساعة القيامة في العام الماضي:

وقالت نشرة العلماء الذريين، في يناير العام الماضي أثناء تحريك عقارب ساعة يوم القيامة: «لا تزال البشرية تواجه خطرين وجوديين في وقت واحد، الحرب النووية وتغير المناخ، ويتفاقم هذا بفعل حرب المعلومات المضاعفة التي تُضاعف التهديد، والتي تقلل من قدرة المجتمعات على التصدي لها».

وأوضح الخبراء أن الساعة بعدما كان متبقي بها دقيقتين على منتصف الليل، صار المتبقي 100 ثانية فقط، مؤكدين أن هذا الأمر يدل على وقوع كارثة أقرب من أي وقت مضى، حتى أعلى من وقت الحرب الباردة.