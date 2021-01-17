نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشهيد الـ319.. "الأطباء" تنعي أخصائي صحة عامة بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور نبيل كامل عزيز، أخصائي صحة عامة بالإسكندرية، الذي توفي إثر الإصابة بفيروس كورونا كوڤيد 19.

وأضافت النقابة: "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت، إلى أن الشهيد الدكتور نبيل كامل عزيز، الطبيب رقم الــ(319)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الآن.

وأكدت، أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتى الآن تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والاتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.