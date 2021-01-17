نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلمانية: إنشاء مدينة لصناعة الذهب خطوة جديدة للإصلاح الإقتصادي المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت النائبة مايسه عطوة، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب في مصر، مؤكدة أن هذه المدينة تُعتبر هي السابقة الأولى والفريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.

وأكدت "عطوة" في بيان لها، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية تسعي جاهدة منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد، على تطوير ملف الصناعه بشكل عام، وأكبر دليل على ذلك قراره اليوم بشأن إنشاء مدينة متخصصه لصناعه الذهب، لافتة إلى أن هذه المدينه تساعد وبشكل كبير في تحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامه، فضلًا عن أنها خطوة جديدة للإصلاح الإقتصادي التي تبنتها الدولة منذ شهور عده.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تزخر بعدد من المناجم التي تمثل درة إنتاجها من الذهب الخام، حيث برع المصريون منذ عهد أجدادهم الفراعنة في استخراج الذهب من المناجم، لافتة إلى أن الجميع يُدرك جيدًا أن مصر لم تقوم بإستيراد الذهب المُستخدم من مشغولات الزينه أو المنحوتات ويرجع ذلك لتاريخها الحضاري العريق.

السيسي يوجه بإنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب في مصر

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "مخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر".

ووجه الرئيس السيسي بتوفير الموارد المالية لإنشاء المدينة وفق أحدث التقنيات في هذا المجال لتعكس تاريخ مصر الحضارى العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجيستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.

وشهد الاجتماع متابعة الخطوات التنفيذية الجارية حاليًا لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، حيث وجه السيد الرئيس بضمان حوكمة أداء المنظومة من خلال ميكنة دورة العمل بها، ورفع كفاءة العمليات اللوجستية، فضلًا عن استمرار جهود تحويل المخابز للعمل بطاقة الغاز الطبيعي لما له من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس.

