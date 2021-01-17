خطوبة رولا سعد على شاب سوري من أصل فلسطيني بعيد الميلاد

كشفت الفنانة اللبنانية رولا سعد، عن خبر خطوبتها على مهندس يدعى "يحيى"، ويعيش بالولايات المتحدة الأمريكي من مواليد سوريا، وعائلته من أصل فلسطيني، لافتة أن ذلك تم ببداية العام الجديد 2021 بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد، في حفل بسيط يجمع عدد من أصدقائها المقربون وشقيقتها وأبناء شقيقتها.

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رولا سعد عن خطيبها: لما تلاقي الحب بجد تحس إن عمرك ما حبيت

وقالت سعد خلال تصريحاتها الإعلامية، أن الحفل كان مفاجأة لها، مؤكدة أنها ارتبطت به بعد قصة حب وقالت:"لما تتعرف على الحب الحقيقي بتحس أنك عمرك ما حبيت في حياتك قبل".

رولا سعد عن طفولتها بالملجأ: قاسية ومليئة بالظلم



وعن طفولتها وصفتها رولا بالقاسية والصعبة، وذلك لوفاة والدها وهي في عمر صغير و زاد من صعوبة الأمر زواج والدتها بعد فترة قصيرة، حتى تربت فى دار أيتام هى وأشقائها وسط جو من القسوة و الظلم.

الجدير بالذكر أن أغنية "لاغيني تلاقيني"، لرولا سعد حققت اكثر من 2 مليون مشاهدة منذ طرحها من شهر نوفمبر الماضي على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وجاء كليب الأغنية في إطار استعراضي باللهجة المصرية، والأغنية من كلمات أسامة مصطفى، ألحان محمد يحيى، ومن إخراج زياد خورى وتم تصويرها بين سوريا وأماكن أخرى.

أغنية دكان شلاطة لرولا سعد



إضافة لأغنية "دكان شلاطة"،التي تنتمي لنوعية الأغاني الشعبية المصرية التي تقدمها رولا من وقت لآخر، وطرحتها عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهي من كلمات فضل الراوى، الحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف.

أغنية رولا سعد لمنتخب مصر



وكانت "رولا سعد" أهدت أغنية لمنتخب مصر لكرة القدم باللهجة المصرية، خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك"، قائلة: "متابعيني ومحبيني بالعالم العربي والشعب المصري خاصة.. أنا بقدملكم أغنية جديدة هدية مني للمنتخب المصري المشارك والمضيف لكأس الأمم الافريقية، وإن شاء الله بتعجبكم، وبتشكر كتير أختي وصديقتي الدكتورة جيهان الناصر اللي كانت داعمة ومشرفة على التمرين لهذا العمل الغنائي، وتمنياتي للمنتخب المصري بالتوفيق والنجاح".