اليوم بداية صرف منحة العمالة الغير منتظمة

بدأت الحكومة المصرية صباح اليوم الأحد الموافق 17 يناير 2012، في صرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة المقدرة بـ 500 جنيه، وجاء ذلك في ضوء قرارات الدولة وتنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لمساعدة العمالة غير المنتظمة، نظرًا تأثرهم السلبي من تبعات فيروس كورونا.

ونستعرض في السطور التالية خطوات ورابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة، والكشف عن أسماء المستحقين للمنحة:

رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

يمكن للعمال المسجلين بوزارة القوى العاملة، الاستعلام عن استحقاقهم للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة عبر الموقع الرسمي للوزارة، وذلك عبر الرابط التالي "http://www.manpower.gov.eg/".

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

- الدخول على رابط وزارة القوى العاملة.

- الدخول على أيقونة منحة العمالة غير المنتظمة.

- كتابة البيانات المطلوبة مثل"الرقم القومي والإسم رباعي".

- الضغط على كلمة استعلام.

وعقب ذلك يتلقى المستحقين من منحة العمالة غير المنتظمة، رسالة نصية على الهاتف المحمول المسجل عند تحديث البيانات على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، من رقم 2030 ، لتحديد الموعد المحدد لاستلام المنحة.

تسجيل 6 مليون عامل في المرحلة الثانية لصرح منحة العمالة الغير منتظمة



الجدير بالذكر أن أكثر من مليون و600 ألف عامل استفادوا من منحة العمالة غير المنتظمة في المرحلة الأولى، بجانب أنه تم تسجيل ٦ ملايين عامل في المرحلة الثانية لصرف المنحة حتى الآن، وذلك عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا.