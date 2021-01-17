قرار جديد بخصوص عقوبة سما المصري في قضية سب وقذف ريهام سعيد

أعلنت محكمة القاهرة الاقتصادية، رفض الاستشكال المقدم من المستشار أشرف ناجى، محامي سما المصري، لوقف حكم حبسها 6 أشهر في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

وقررت المحكمة، استمرار تنفيذ حبس سما المصري، لحين الفصل فى الطعن على القضية بمحكمة النقض.

الحكم على سما المصري بالحبس