قرار جديد بخصوص عقوبة سما المصري في قضية سب وقذف ريهام سعيد

سما المصري- ارشيفية
أعلنت محكمة القاهرة الاقتصادية، رفض الاستشكال المقدم من المستشار أشرف ناجى، محامي سما المصري، لوقف حكم حبسها 6 أشهر في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.
وقررت المحكمة، استمرار تنفيذ حبس سما المصري، لحين الفصل فى الطعن على القضية بمحكمة النقض.
الحكم على سما المصري بالحبس
أصدرت المحكمة قرارها على سما المصري بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، قبل أن تخفف محكمة مستأنف الحكم لـ 6 أشهر فقط، في تهمة سب وقذف الاعلامية ريهام سعيد.
وجه العديد من القضايا لسما المصري، منها اعتدائها على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، وذلك بأن ظهرت بمقطع مصور مخالف وأرسلته لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب".
نشرت "المصري" معلومات وأخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهك خصوصية المجني عليها "ريهام سعيد" بدون رضاها، وذلك بأن ارتكبت الأفعال كما وردت بالاتهام الأول وإرسالها لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.
اصابة سما المصري بكورونا
انتشرت العديد من الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، التي تشير إلى إصابة سما المصري بفيروس كورونا، لتنتقل إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية وظهور أعراض كورونا عليها.
خرج المستشار أشرف ناجي، محامي سما المصري، ليوضح حقيقة الأنباء المتدولة حول إصابة موكلته، مؤكدًا أن سما المصري تم نقلها لمستشفى السجن بعد إصابتها بنزلة برد شديدة، وأثبتت الفحوصات الطبية سلبية إصابتها بفيروس كورونا.
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