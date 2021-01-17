نهاوند سري تشعل منصات السوشيال ميديا بمهارتها الكروية "فيديو"

نهاوند سري- ارشيفية
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للإعلامية نهاوند سري مقدمة البرنامج الصباحي بقناة النادي الأهلى، وهي تؤدي مهارات بكرة القدم خلال تواجدها في استوديو التصوير، وسط اشادات كبيرة بمهارة نهاوند من جانب المتابعين.
مهارات نهاوند سري
حاز مقطع الفيديو على اعجاب عدد كبير من جماهير الكرة المصرية، حيث أكد محمد الشاذلي على اعجابه بتلك المهارات معلقًا "أنت استثنائي".
فيما أثنى ياسر درويش على نهاوند سري وعلق مازحا "المفروض موسيماني يحطك في التشكيل".
معلومات عن نهاوند سري
تقدم نهاوند سري البرنامج الصباحي 10 الصبح عبر شاشة قناة الأهلي، ويشاركها تقديم البرنامج الإعلامي والفنان كريم كوجاك، ويتم عرض البرنامج بداية من الجمعة إلي الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة.
الجدير بالذكر، أن الإعلامية نهاوند سرى قدمت برنامج التوك شو الصباحي "صباح أون" على قناة أون تي في لمدة 5 سنوات، حيث استطاعت لفت الأنظار لها سواء في البرامج السياسية أو الكروية على السواء.
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