بخطوات سهلة وطعم شهي.. طريقة عمل السويسرول بالفانيليا

تحاول الأم المصرية أن تصنع الحلويات المختلفة في مطبخها بالمنزل لتجنب شرائها من الخارج خاصة في تلك الفترة التي تواجه فيها البلاد أزمة انتشار فيروس كورونا اللعين، واليوم سنقدم لكي طريقة عمل السويسرول بطريقة بسيطة، وهي أحدى الحلويات الشهية والتي يشعر الكثيرون بصعوبة تحضيرها وفي ذات الوقت يرغبون في تناولها نظرًا لطعمها اللذيذ.



مقادير السويسرول بالفانيليا



2 صفار بيض (يفضل أن يكون بحرارة الغرفة).

2 ملعقة كبيرة سكر مايعادل (30 جرام).

ملعقة صغيرة فانيليا ما يعادل (5 جرام ).

رشة ملح

4 ملاعق كبيرة حليب- ما يعادل (60 جرام).

4 ملاعق كبيرة زيت ما يعادل (40 جرام).

2/3كوب دقيق فاخر أو دقيق خاص بالكيك (80 جرام).

نصف ملعقة صغيرة "ممسوحة" بيكنج بودر.

5 بياض بيض.

5 ونصف ملعقة كبيرة سكر 80 جرام.

طريقة عمل السويسرول بالفانيليا



نفصل صفار البيض عن البياض ونضع بياض البيض في الثلاجة لحين استخدامه لانه يعطي نتيجة أفضل وهو بارد.

نسخن الفرن على درجة حرارة 160 درجة.

. ضع صفار البيض وعليهم 2 ملعقة السكر ورشة الملح ومعلقة من الفانيليا.

. التقليب بمضرب يدوي ثم إضافة اللبن والزيت.

. بعد الانتهاء من التقليب "ننخل" المكونات الجافة من الدقيق والبيكنج بودر، ونضيفهم على السابق ونعيد التقليب.

. نخفق البياض بمضرب البيض علي سرعة هادئة ونضيف الخمس ملاعق السكر والنصف على ثلاث مرات، وفي آخر مرة نضع السكر يعمل على سرعة عالية حتى ننتهي.

. نضيف معلقتين على صفار البيض ونضع خليط صفار البيض على بياض البيض ونقلب من تحت لفوق إلى أن يصبح جميع الخليط قوام واحد، ونصبه في الصينيه الخاصه بالفرن.

. نضع الصينية في الفرن الساخن لمدة 20 دقيقة.

طريقة تقديم السويسرول



. ننتظر تهدأ بعض الوقت، ونقوم بلفها، ونحضر الحشوة التي نفضلها سواء كريمة أو مربى أو نوتيلا أو أي شئ أخر، ثم نضعه بها وعليها ونلفها مرة ثانية بورق الزبدة.

. نتركها ترتاح في الفريزر لمدة ساعة، وتخرج نقطعها وتكون متماسكة وبألف هنا وشفا.