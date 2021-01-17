اعرف الآن.. مواعيد برنامج انت مين وأبرز الضيوف

برنامج انت مين- ارشيفية
يبحث العديد من الجماهير عن مواعيد برنامج أنت مين، الذي استطاع لفت الأنظار إليه خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك مع انطلاقه على شبكة قنوات أم بي سي خاصة قناة "MBC مصر" .
أثار برنامج أنت مين اعجاب العديد من محبي برامج التوك شو وخاصة ذات النوعية الغنائية الجذابة، التي تعتبر من الألوان الجديدة على الجمهور.
انطلق برنامج انت مين أو كما يطلق عليه The Masked Singer على قناة MBC مصر في ديسمبر من العام الماضي 2020، حيث يشمل 4 نجوم من مجالات مختلفة وليس فقط التمثيل، وهما محققين البرنامج، الفنان حسن الرداد، والفنانة سيرين عبدالنور، والفنان قصي خولي، فضلًا عن الفنان مهند الحمدي.
مواعيد عرض برنامج أنت مين 2021يتسائل العديد من الجماهير عن مواعيد عرض برنامج أنت مين، حيث يمكنك مشاهدة أحداث البرنامج يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا، ويتم إعادته في الساعة 2 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة الثامنة صباحًا.تتمثل فكرة برنامج The Masked Singer بارتداء الممثلين والمطربين من جميع أنحاء العالم لملابس تنكرية لا تظهر ملامحهم نهائيًا، وعلى الجمهور أن يكشف هوية هؤلاء إضافة إلى أن اللجنة المكونة من 4 أشخاص من المفترض أن تكشفهم من وراء الماسك.
برنامج انت مينيقدم برنامج انت مين 12 نجمًا مختلفًا، حيث يطلون على المسرح باستعراضات وأزياء تنكرية تخفي ملامحهم تمامًا ولا أحد يعلم قط من هم حتى لجنة التحكيم، وتقوم كل شخصية بتصوير فيديو عن يومياته وعن ما يحب وماذا يفعل ولمن يستمع ثم يطل على جمهور الاستوديو بشكل غنائي وفي آخر الأغنية تبدأ لجنة التحكيم بالتخمين بمن وراء الزي التنكري.
يبدأ المحققون في البرنامج بترشيح أسماء عديدة حتى يأتي الدور على رفع الماسك ليبهر الجميع بمن هو، مثلما فعل الفنان التونسي ظافر عابدين بالحلقة الأولى في افتتاحية البرنامج، والفنانةنادية الجندي التي تخفت في زي نفرتيتي.
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