المستشار جبالي: الشهداء أبطال تخلوا عن متاع الدنيا للحفاظ على وطننا

توجه رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالي، بتحية إلى الشهداء والمصابين، وذلك خلال بداية الجلسة المنعقدة حاليًا، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
وصرح المستشار جبالي خلال الجلسة العامة: أقدم تحية لكل شهيد دفع حياته للزود عن الوطن، ولكل من فاضت روحه لرفعة شأن الوطن، مهما قلنا في حق الشهيد لن نوفيه حقه، فهو من تخلى عن متاع الدنيا وزينتها في سبيل إعلاء كلمة الله والحفاظ على كرامة الوطن، فهو ذلك البطل الذي واجه الموت بكل شجاعة مواجهاً بذلك أعظم التحديات على وجه الأرض.
واختتم جبالي: تحية لكل أم وزوجة وأخت شهيد وأبناءها، وتحية لكل ضحايا ومصابي العمليات الحربية والعسكرية.
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