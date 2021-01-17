مصطفى بكري يهاجم وزير قطاع الأعمال: مصر دولة وليست عزبة

وجه مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، هجوم شرس ضد وزير قطاع الأعمال العام، منتقدًا سياساته في التعامل مع الشركات.

وطالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية لشركة الحديد والصلب، داعيا خلال إلقاء بيان عاجل في الجلسة العامة قبل قليل لوقف قرار تصفية الشركة.

ولفت بكري إلى قرارات وزير قطاع الأعمال، أخرى التي امتدت لشركات القطاع العام، قائلا : "دى مش عزبة بتاعته دي دولة"، مشيرا إلى أن عمال حلون معتصمين بسبب استمرار الوزير في العداء ضد العمال، مؤكدا أن قرار الجمعية العمومية بتصفية الشركة "باطل".



وذكر بكرى أن ما يحدث الآن من وزير قطاع الأعمال إشعال النار في هذا البلد، مشيرا إلى قرار نقل شركة أسمد طلخا إلى السويس.

واستطرد بكري "هذا خطر بلا مبرر، وقال يجب إجراء دراسة موضوعية، متهما الوزير بعداءه لشركات الدولة والقطاع العام.



من جهته طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بتأجيل مناقشة البيانات العاجلة لجلسة الغد، لعدم تقديم الأمانة العامة الطلبات التي تقدم بها النواب لرئيس المجلس.



فيما طالب رئيس الأغلبية البرلمانية النائب، اشرف رشاد بالعودة لجدول الاعمال وتأجيل البيانات العاجلة التي تقدم بها النواب ولم تدرجها الأمانة العامة في الجدول، وقال لرئيس المجلس إن لك الحق في اتخاذ الإجراءات الإدارية الرقابية تجاه الموظفين