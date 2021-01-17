أمل رمزى تطلق مبادرة " الأمان في الكمامة" لتوعية المواطنين

أطلقت النائبة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، حملة تحت عنوان "الأمان فى الكمامة" لتوعية المواطنين بأهمية ارتداء الكمامة، خصوصا فى ظل الأوضاع الجارية وانتشار فيروس كورونا وتزايد الأعداد مع بدء الموجة الثانية التى تم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة الماضية.

حزمة إجراءات صحية

ويأتى ذلك فى إطار حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامة وفرض غرامة فورية 50 جنيها للمخالفين، فى خطوة تهدف لمنع تفشى فيروس كورونا.

أمل رمزى: الحملة تستهدف توفير الكمامات للمواطنين

وأوضحت أمل رمزى عضو مجلس الشيوخ، عن حزب الوفد، فى تصريحات لها اليوم أن الحملة تهدف لتوفير الكمامات للمواطنين، إذ يجوب أعضاء الحملة الشوارع والميادين ومحطات المترو بمحافظة الجيزة، وخلال الأيام الثلاثة السابقة تم توزيع 30 ألف كمامة على المواطنين مجانا، وستظل الحملة تعمل على مدار الأيام المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين من الكمامات، وفى نفس الوقت لتوعيتهم بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية والحرص على التباعد الاجتماعى فى الأماكن العامة والرئيسية ووسائل النقل والمواصلات.

أمل رمزى: الخروج من تلك الأزمة سيكون من خلال تضافر الجهود

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أمل رمزى، أن الخروج من هذه الأزمة لن يكون سوى من خلال تضافر الجهود، ودعم الإجراءات التى اتخذتها الدولة والمتمثلة فى الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وتعقيم المنشآت الهامة والحيوية، إلى جانب وعى المواطن والتعامل مع الأمر بدون تهوين من الأزمة، حتى لا يتحول الأمر لكارثة قد لا تستطيع المنظومة الصحية تلبية الاحتياجات المطلوبة لتغطية أعداد الإصابات، مما يستوجب التزام الجميع.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن توقيع غرامات لمن لا يرتدون الكمامات الهدف منه فى المقام الأول والأخير الحفاظ على الصحة العامة، وهناك العديد من الجهود المبذولة التى تعد ترجمة حقيقية لهذه الإجراءات على أرض الواقع.