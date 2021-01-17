المصرى الديمقراطى يخطر النواب باختيار إيهاب منصور رئيسا للهيئة البرلمانية

إيهاب منصور - أرشيفية
أعلن الحزب المصرى الديقراطى، برئاسة فريد زهران، عن تولى النائب إيهاب منصور، رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب.
إيهاب منصور يعبر عن شكره للحزب
من جانبه، عبر النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن شكره لقيادة الحزب والزملاء النواب على ثقتهم فى أختياره رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب وتجديد الثقة فيه.
تجدر الإشارة إلى أن أن النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، قد ترأس الهيئة البرلمانية للحزب على مدار الـ ٥ سنوات الماضية.
هذا وشهدت الجلسة الأولى لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بعد الانتهاء من الجلسات الإجرائية علي مستوى الأسبوع الماضي، مناقشة عددًا من الاتفاقيات 8 أتفاقيات دولية، صادرة بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي، منها مشروع تحديـث الخط الأول لمتـرو القـاهرة – مرحلة التحـديث الأولـى بمبلـغ 3 مليون و5 آلاف يورو، ومنحة قيمتها "مليار" ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنحة بقيمة تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع " الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، ومنحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية".
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