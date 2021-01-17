المصرى الديمقراطى يخطر النواب باختيار إيهاب منصور رئيسا للهيئة البرلمانية

أعلن الحزب المصرى الديقراطى، برئاسة فريد زهران، عن تولى النائب إيهاب منصور، رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب.

إيهاب منصور يعبر عن شكره للحزب

من جانبه، عبر النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن شكره لقيادة الحزب والزملاء النواب على ثقتهم فى أختياره رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب وتجديد الثقة فيه.

تجدر الإشارة إلى أن أن النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، قد ترأس الهيئة البرلمانية للحزب على مدار الـ ٥ سنوات الماضية.