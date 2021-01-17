جبالى يقدم التحية للشهداء والمصابين المدافعين عن الوطن

جدة - نرمين السيد - قدم المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تحية إلى الشهداء والمصابين، وذلك خلال بداية الجلسة المنعقدة حاليًا، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.





وقال المستشار جبالى: أقدم تحية لكل شهيد دفع حياته للزود عن الوطن، ولكل من فاضت روحه لرفعة شأن الوطن، مهما قلنا فى حق الشهيد لن نوفيه حقه، فهو من تخلى عن متاع الدنيا وزينتها فى سبيل إعلاء كلمة الله والحفاظ على كرامة الوطن، فهو ذلك البطل الذى واجه الموت بكل شجاعة مواجهاً بذلك أعظم التحديات على وجه الأرض. وأضاف جبالى: تحية لكل أم وزوجة وأخت شهيد وأبناءها، وتحية لكل ضحايا ومصابى العمليات الحربية والعسكرية.

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