رئيس البرلمان يطالب النواب باستخدام التابلت لمواجهة فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال خلال الجلسة العامة: "التفاعل الكترونيا بدلا من اللجوء للأوراق وما يحويها من فكرة نشر عدوى هذا الوباء". وطالب رئيس البرلمان النواب تفعيل استخدام التابلت الخاص بكل نائب من خلال مركز المعلومات لقراءة التقارير قبل الجلسة.
كان الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قد اضطر لرفع الجلسة العامة لمدة نصف ساعة، لاطلاع الأعضاء على تقرير لجنة التضامن الاجتماعى بشأن مشروع قانون صندوق أسر الشهداء والمصابين فى العمليات الإرهابية والحربية.
جاء ذلك بعدما اعترض عدد من الأعضاء لعدم حصولهم على نسخة من تقرير اللجنة المشتركة، وعدم معرفتهم بالتفاصيل.
من جانبه تدخل المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بالتأكيد على أن التقرير تم إرساله للأعضاء على "التابلت" الخاص بهم، مشيرا إلى أن بعض الأعضاء لم يفعلوا "التابلت" حتى الآن.
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