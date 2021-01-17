صور.. مصر تستضيف حدثا رياضيا عربيا بمشاركة 15 دولة

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وتشارك فى الجمعية 15 دولة عربية هى "مصر والسعودية وليبيا وعمان وتونس والسودان واليمن وسوريا والإمارات والأردن وفلسطين والعراق والمغرب وموريتانيا ولبنان".
ورحب المحافظ بالأشقاء العرب على أرض الإسكندرية، معربا عن سعادته بافتتاح هذا المحفل العربى الكبير الذى يأتى بمشاركة 15 دولة عربية.
وأشار الشريف إلى أن الجمعية العمومية للاتحاد العربى لكمال الأجسام تعد استكمالا للعرس الرياضى العالمى الذى تستضيفه مصر حالياً، وهو "بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021".
وقدم المحافظ التهنئة إلى الدكتور عادل فهيم، على رئاسته الاتحاد العربى لكمال الأجسام للمرة الثالثة على التوالى، مؤكدا أن فوز مصر بمثابة فوز للدول العربية.
وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على تقديم الدعم الكامل لجميع الأنشطة الرياضية، مشيراً إلى أن الإسكندرية دائما سباقة فى استقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية.
جاء ذلك بحضور الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصرى والعربى لبناء الأجسام، واللواء دكتور أحمد حسام الدين ممثل الاتحادات الرياضية العربية، ومحمد نجيب، الأمين العام للاتحاد العربى.
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