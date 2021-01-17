صور..الإسكندرية تدرس إنشاء باكيات أسفل كوبرى الساعة لمنع الإشغالات

جدة - نرمين السيد - وتسعى المحافظة لمنع الإشغالات بالميدان بصورة نهائية، ما يضمن تقنين وضع الباعة الجائلين، وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للمحافظ، اليوم الأحد، لمتابعة أعمال إزالة الإشغالات المخالفة أسفل كوبرى ميدان الساعة بفيكتوريا بحى المنتزه أول.

وأكد الشريف أن المحافظة لن تسمح بأى ضرر لأى شخص ولن تتسبب فى قطع عيش مواطن، قائلا:" علينا جميعا الالتزام بالقانون، والالتزام التام بالأماكن التى سيتم تحديدها".

وشدد على المتابعة المستمرة لأعمال إزالة الإشغالات والتعديات وعدم السماح برجوع تلك الإشغالات مرة أخرى، لافتا إلى أن هذا الكم من الإشغالات غير مقبول نهائيا.

وحذر المحافظ خلال الجولة أنه سيتم محاسبة أى مسئول مقصر فى عمله واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه.