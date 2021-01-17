دير العذراء مريم المحرق يفتح أبوابه للزوار فى عيد الغطاس

جدة - نرمين السيد - أكد الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير العذراء مريم المحرق بالقوصية أسيوط، أن الدير سوف يغلق أبوابه غدا الإثنين الموافق 18 يناير فقط (برمون الغطاس) ويتم فتحه يوم الثلاثاء الموافق عيد الغطاس المجيد ويستمر فتحه للزيارة فقط طوال أيام الأسبوع.





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