زوجات الشهداء يناقشن تعديلات قانون التكريم تحت القبة

وأكدت النائبة سكينة سلامة، خلال الجلسة العامة، أنه يحسب لمجلس النواب، أنه يحافظ على حقوق الشهداء، متوجهة بالتحية باسم شهداء مصر لمجلس النواب.
وقالت النائبة: اليوم تمسح دمعة كل زوجة وابن وابنة وأم شهيد.
فيما دعت النائبة رحاب عبد الغنى، إلى ضرورة دعوة أهالى الشهداء للمجلس من أجل مناقشة أى تعديلات فى شأن القانون.
من جهته أوضح الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن، أن التعديل فى مادتين، مرحبا بحضور أهالى الشهداء فى اللجنة فى أى وقت.
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