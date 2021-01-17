زوجات الشهداء يناقشن تعديلات قانون التكريم تحت القبة

جدة - نرمين السيد - أتاح المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الفرصة أمام عضوات المجلس من زوجات الشهداء، للحديث عن تعديلات قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.





وأكدت النائبة سكينة سلامة، خلال الجلسة العامة، أنه يحسب لمجلس النواب، أنه يحافظ على حقوق الشهداء، متوجهة بالتحية باسم شهداء مصر لمجلس النواب.

وقالت النائبة: اليوم تمسح دمعة كل زوجة وابن وابنة وأم شهيد.

فيما دعت النائبة رحاب عبد الغنى، إلى ضرورة دعوة أهالى الشهداء للمجلس من أجل مناقشة أى تعديلات فى شأن القانون.

من جهته أوضح الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن، أن التعديل فى مادتين، مرحبا بحضور أهالى الشهداء فى اللجنة فى أى وقت.