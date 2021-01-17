نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور الآتية: ميرهان حسين برفقة حماقي في حفل زفاف نادر حمدي شاهد.. عماد متعب مع شيكابالا في زفاف نادر حمدي منى زكي تحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز.. فيديو منة فضالي تنشر صور جديدة من حفل تكريمها بجائزة أوسكار العرب المقدمة من وزارة الثقافة الليبية بفستان أحمر جريء.. ميرهان حسين تخطف الأنظار بعد الرد على نجيب ساويرس.. #كامل_الوزير يتصدر تويتر إليسا تواصل هجومها على حكومة لبنان: منافسة شرسة على "من الأسوأ" حفيد صفوت الشريف: علمني جدي أن التسامح من شيم الأقوياء الجمهور يتغزل في الإسكندرية.. ومغردون: النفسية بترتاح أمام البحر رجل من ذهب.. لقاء الخميسي توجه رسالة لـ محمد الصغير بعد مرضه #واتساب يتصدر تويتر.. ومغردون: واتساب بيعتذرلنا رسالة غامضة.. أيمن بهجت قمر: فى ناس لما بتقلع الوش بتكش ريهام سعيد تطلب من الجمهور الدعاء لوالد الإعلامية مها الصغير بعد دخوله العناية المركزة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. حفيد صفوت الشريف: علمني جدي أن التسامح من شيم الأقوياء.. #واتساب يتصدر تويتر.. ومغردون: واتساب بيعتذرلنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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