نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس "النواب" يعلن رؤساء الهيئات البرلمانية لأحزاب التجمع والعدل والنور في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، ممثلي الهيئات البرلمانية لـ 3 أحزاب سياسية ممثلة تحت قبة مجلس النواب، في ضوء إخطار رؤساء الأحزاب.
وقال جبالي، إن حزب التجمع اختار النائب عاطف مغاوري مُمثلًا للهيئة البرلمانية، وأن حزب العدل أخطره باختيار النائب عبد المنعم إمام مُمثلًا للهيئة البرلمانية تحت القبة.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن حزب النور أخطره باختيار النائب أحمد خليل، مُمثلًا للحزب تحت قبة البرلمان.
وكان قد بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلسته الثانية المنعقدة، الآن؛ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018.