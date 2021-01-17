نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النائب إيهاب منصور رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخطر الحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى، المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بإختيار المهندس ايهاب منصور رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب تحت قبة البرلمان.

من جانبه، وجه "منصور" الشكر لقيادة الحزب وزملائه النواب على ثقتهم واختياره رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب وتجديد الثقة فيه.

جدير بالذكر أن النائب إيهاب منصور كان رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب على مدار الـ ٥ سنوات الماضية.

وكان قد بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى جلسته الثانية المنعقدة، الآن؛ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018.

وتكمن فلسفة مشروع القانون المعروض فى الحرص على زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

كما شملت فلسفة مشروع القانون، توفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التي نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون، الأمر الذى يستلزم تعزيز موارد الصندوق المشار إليه وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة.

