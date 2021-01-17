أبو العلا : قانون صندوق أسر الشهداء رسالة شكر لمن ضحوا بأرواحهم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، بشأن تعديلات قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
وأوضح أبو العلا : "كونى وكيلًا للجنة حقوق الإنسان، أؤكد أن هذا القانون الذى ننظره الآن، واحدًا من أهم حقوق الإنسان، وهو الذى يتناسوه فى كل أحاديثهم من أجل الهجوم على مصر".
وشدد عضو مجلس النواب، على الموافقة بشأن دعم الصندوق بكل الطرق، ودعا إلى تبنى وجود معاش استثنائى لأسر شهداء القطاع الطبى، ليصون أسرهم بعد وفاتهم، لاسيما فى ظل ما تحملوه من أعباء خلال أزمة فيروس كورونا.
على جانب آخر، حرص أيمن أبو العلا، على توجيه التحية للمستشار محمود فوزى، الأمين العام السابق للمجلس، على الدور الذى قام به فى حفل استقبال الأعضاء، كما ترحم على المستشار الراحل لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
ووجه أبو العلا التحية لهيئة مكتب مجلس النواب، على قرارها بأن يكون تعديل قانون إنشاء صندوق أسر الشهداء، أول التشريعات التى يقرها المجلس، متوجها بالتهنئة للمستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، والوكيلين أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين.
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