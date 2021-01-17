رئيس النواب: اليوم استثنائى فى منح الكلمة لكل من يطلبها

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن اليوم استثنائى وذلك خلال مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، متابعا: "لذلك سأمنح الكلمة لكل من يطلبها بشكل استثنائى".





وأكد فى كلمته خلال الجلسة العامة، أنه لن يسمح لأحد فى أى جلسة من الجلسات بأن يحصل على الكلمة بمجرد رفع الأيدى، والحصول على الكلمة يجب أن يكون قبلها بيوم كتابة، قائلا: "لن أسمح برفع اليد.. وطلب كلمة يكون كتابة". وأشار المستشار حنفى جبالى، إلى أنه يعتمد أسلوبًا هادئًا فى إدارة جلسات مجلس النواب ولا يلجأ إلى اللائحة، قائلا: "أنا لا أتخذ أى إجراءت فى بداية الجلسات، حتى لا يؤخذ انطباع غير صحيح عن الجلسات، وهذه هى الديمقراطية، وأنا ملتزم أمام الوطن والمواطن وأمام النواب بالديمقراطية والعدالة بين الجميع".

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