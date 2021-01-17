جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "المشروع القومى لتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر". ووجه الرئيس، بمراعاة مبدأ توفير عوامل النجاح للمشروع كنهج ثابت لجميع المشروعات والمبادرات التى تنفذها الدولة لضمان تحقيق الأهداف المخطط لها، وكذلك استهداف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسبة المكون المحلى للتصنيع، بالاضافة إلى استكمال مكونات المشروع خصوصًا محطات الشحن الكهربائى للسيارات بأنواعها المختلفة. كما وجه الرئيس، أن يتضمن المشروع الشراكة مع القطاع الخاص ذى الخبرة فى صناعة السيارات، لا سيما التى تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق التكنولوجية المستقبلية لتلك الصناعة على مستوى العالم . وأوضح المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد استعراض مختلف المحاور التصنيعية والتجارية لمشروع توطين صناعة المركبات الكهربائية فى مصر بما فيها تعميق التصنيع المحلى وجذب الاستثمارات الأجنبية واختيار أنسب الموديلات التى تلائم متطلبات السوق المصرى واحتياجاته، فى ضوء أن مصر تعد سوقا واعدة لصناعة وسائل النقل بشكلٍ عام، وذلك فى إطار توجه الدولة للتوسع فى المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعى والاقتصادى والبيئى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يوجه بتوفير عوامل النجاح لتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.