إنفوجراف| مصر تنطلق.. نشر سماحة الإسلام فى مواجهة التطرف والإرهاب

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى جهود الحكومة فى نشر سماحة الإسلام لمواجهة التطرف والإرهاب:- وأجرت وزارة الأوقاف، بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، العديد من الأنشطة التى من شأنها نشر ثقافة الإسلام الوسطى ومواجهة الإرهاب، من خلال تدريب الأئمة وتجديد الخطاب الدينى، وغيرها من الأنشطة.

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