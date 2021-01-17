إنفوجراف.. مصر تنطلق.. جهود وزارة الداخلية لحماية الأمن خلال عامين

جدة - نرمين السيد - استعرض تقرير مجلس الوزراء، عن برنامج الحكومة خلال الفترة من يوليو 2018 إلى يونيو 2020، جهود وزارة الداخلية فى مكافحة الإرهاب والتحركات الإخوانية، وإعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصرى.





ويتناول الإنفوجراف التالى جهود وزارة الداخلية لحماية الأمن:- وتقوم وزارة الداخلية تحت قيادة اللواء محمود توفيق، بالعديد من الجهود والتى ظهر صداها فى عودة الاستقرار والأمن إلى الشارع المصرى وضبط الخارجين عن القانون.

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