النشرة المرورية .. سيولة بمحاور الجيزة وزحام بالكورنيش وصلاح سالم

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تشهد أحجام مرتفعة نتيجة سوء الأحوال الجوية، وخاصة فى منطقة محرم بك للمتجه إلى الكورنيش، وبعض الأحجام بمحور أبو قير، عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

وأضاف صابر أن محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء تجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، كما تشهد محافظة بورسعيد بعض الأحجام فى شارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية.

وتابع صابر، أن محافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام عند ميدان المؤسسة للقادم من محطة مترو شبرا الخيمة، ومتجه إلى الطريق الزراعى ومطلع الدائرى.

وأكد أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود مرزوق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر من المركبات، وتحقيق السيولة المرورية، بكافة الطرق والمحاور.

وأشار إلى أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، وسط انتشار الخدمات المرورية تنفيذا لتعليمات اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، الذى أكد على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة؛ لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وألمح صابر إلى أن محافظة القاهرة، تشهد بعض الأحجام فى محور صلاح سالم، نتيجة وجود أعمال توسعة وتطوير بمحور الفردوس، ناصحا باستخدام محور النصر بديلا عنه فى هذا التوقيت.

ونوه صابر إلى أن طريق الكورنيش يشهد بعض الأحجام للقادم من مناطق مستشفى المعادى العسكرى ومتجه إلى وسط المدينة وأثر النبى، ناصحا باستخدام محور الأوتوستراد بديلا عنه، مضيفا أن أعلى كوبرى الحدائق للقادم من مدينة نصر ومتجه لسكة الوايلى والزاوية، يشهد بعض الأحجام، ناصحا بسلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

ونصح صابر بتجنب كوبرى أكتوبر و15 مايو، واستخدام كبارى: "الجلاء، الجامعة، عباس و الساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة، مشيرا إلى أن شارع المنيل يشهد بعض الأحجام نتيجة أعمال توسعة وتطوير، ناصحا باستدام شارع عبدالعزيز آل سعود.