السفير الكوري لـ هيكل: مصر بلد عظيم ويجلب الحظ لكل سفراء كوريا الجنوبية

التقى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بالسفير هونج جين ووك سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى القاهرة؛ لبحث سبل التعاون المشترك في المجال الإعلامي.

وأشار "هيكل" إلى تنفيذ الوزارة مبادرة سفراء الإعلام الجديد التي ضمت عددًا من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي وتكريمهم على ما قدموه من قصص عن مصر توضح الحقائق ، كما أكد إمكانية تنفيذ بروتوكول تعاون مشترك بين المؤثرين المصريين والكوريين للتعارف بينهم والمساعدة في نشر الحقائق والقصص المصورة عن الأحداث بين البلدين وزيارة مختلف المواقع السياحية والتراثية والثقافية.

كما رحّب هيكل بتبادل زيارات الصحفيين الكوريين للاطلاع على أحدث التجارب الإعلامية وتبادل الخبرات، وأشار إلى أهمية الإعلام والثقافة في تقوية الروابط بين الشعوب.

فيما قال السفير الكوري، إن مصر بلد عظيم ويجلب الحظ لكل سفراء كوريا الذين خدموا بها فقد تمت ترقيتهم لمناصب أعلى، وأن مصر تتمتع بسمعة سياحية عظيمة وأنه زار معظم مدن مصر من الإسكندرية لأسوان وأشاد بحفاوة الشعب المصري في استقباله.

كما أكد أن مصر أصبحت هدفًا مهما للمستثمرين من مختلف دول العالم، وأكد أيضا دور المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لتوضيح الصورة عن قرب لدى الشباب في البلدين، وأهمية التعاون الشعبي بين مصر وكوريا، بوصفه الأكثر أهمية واستمرارًا من التعاون الحكومي.