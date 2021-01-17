شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد بيع 5 آلاف فدان بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للاستثمار العمراني، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، وذلك لإقامة مجتمع عمرانى متكامل بمدينة حدائق العاصمة بالعاصمة الادارية الجديدة، وبحضور الدكتور عاصم، الجزار وزير الإسكان.
وكان وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالسير في إجراءات التعاقد مع الشركة العربية للاستثمار العمراني، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى؛ لتنمية قطعة الأرض بمساحة 5000 فدان بمدينة حدائق العاصمة بنظام البيع (نقدي وعيني) مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
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