نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأطباء": امتحان مزاولة المهنة للأطباء دفعة 2019 نجاح ورسوب في المقال التالي

واسفرالإجتماع على تطمنيات لشباب الأطباء وهى 1- امتحان المزاولة هو نجاح ورسوب فقط ويعقد علي ٣ محاولات النجاح بـ 50% بأحدهم يكفي للحصول علي ترخيص المزاوله. 2- منصة الإمتحان هى نفس المنصة التي يتم عليها إمتحان الثانوية العامه فلا يوجد اي قلق من الدعم التقني خلال الإمتحان. 3- يمكن الإمتحان من خلال الموبايل أو التاب أواللاب توب. 4- لا تعتمد سوى البيانات المرسلة من خلال الجامعات وأي طالب لديه مشكله في الدخول للموقع بسبب الإيميل عليه التواصل مع الجامعه الخاصة به. 5- يجب فتح الكاميرا طول فترة الإمتحان وأي مخالفة لذلك سيتم وقف إمتحان الطالب. 6- سيتم التواصل مع وزارة الاتصالات لتوفيردعم النت لجميع الطلاب. وأضافت النقابة، نشكر وزارة الصحة والاسكان وهيئة التدريب الإلزامي علي مجهوداتهم في تطوير المنظومة الصحية وتعاونهم بما يفيد المنظومة والأطباء.

أحمد جودة - القاهرة - التقى اليوم الاحد، كلًا من الدكتورة رانيه العيسوى مقرر اللجنة العلمية بالنقابة العامة للأطباء، والدكتور محمد عبد الناصر عضو مجلس النقابة، بالدكتور ايهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان للتعليم الطبى المهنى، لبحث وتنسيق إمتحانات مزاولة المهنة حيث قدما اليه خطاب من نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى، يحمل مقترحات تخص تلك الإمتحانات تم تجمعيها بعد التواصل مع أطباء الأمتياز دفعة 2019.