نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأطباء": امتحان مزاولة المهنة للأطباء دفعة 2019 نجاح ورسوب في المقال التالي
1- امتحان المزاولة هو نجاح ورسوب فقط ويعقد علي ٣ محاولات النجاح بـ 50% بأحدهم يكفي للحصول علي ترخيص المزاوله.
2- منصة الإمتحان هى نفس المنصة التي يتم عليها إمتحان الثانوية العامه فلا يوجد اي قلق من الدعم التقني خلال الإمتحان.
3- يمكن الإمتحان من خلال الموبايل أو التاب أواللاب توب.
4- لا تعتمد سوى البيانات المرسلة من خلال الجامعات وأي طالب لديه مشكله في الدخول للموقع بسبب الإيميل عليه التواصل مع الجامعه الخاصة به.
5- يجب فتح الكاميرا طول فترة الإمتحان وأي مخالفة لذلك سيتم وقف إمتحان الطالب.
6- سيتم التواصل مع وزارة الاتصالات لتوفيردعم النت لجميع الطلاب.
وأضافت النقابة، نشكر وزارة الصحة والاسكان وهيئة التدريب الإلزامي علي مجهوداتهم في تطوير المنظومة الصحية وتعاونهم بما يفيد المنظومة والأطباء.