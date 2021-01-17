نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يلتقي بابنة شهيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، ابنة أحد شهداء الوطن الطالبة هالة محمود شاكر، بالصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة بمدينة نصر، بصحبة والدتها، لتكريمها.

ودار حوار بين الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والطالبة هالة، حرص خلاله الوزير على توجيه عدد من النصائح للطالبة متمنيًا لها التوفيق في حياتها الدراسية.

وحرص شوقي على الحديث مع الطالبة وتوجيه الكلمات التشجيعية لها بعد حدوث بعض الخلافات الإدارية مع إدارة المدرسة، مؤكدًا على أن التحقيقات جارية في الواقعة بمعرفة الشئون القانونية في الوزارة، وسيتم محاسبة المخطئ.