جدة - نرمين السيد - أوقد أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الأحد، شعلة السد العالى من أمام رمز الصداقة المصرية الروسية، رافقه خلالها المهندس حسين جلال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالى، وخزان أسوان.





جاء ذلك خلال الاحتفال باليوبيل الذهبى لافتتاح السد العالى عام 1971، والذى يواكب ذكرى عيد أسوان القومى وفى ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. ووضع المحافظ إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء ببلازا درة النيل بحضور اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، بالإضافة إلى القيادات الجامعية والدينية والأمنية والتنفيذية. وشارك الأنبا هدرا مطران أسوان فى الاحتفالات وقدم اللواء أشرف عطية خالص التهنئة للقيادة السياسية ومواطنى أسوان بمناسبة هذه الذكرى العزيزة والتى تعد إحدى أهم محطات التحدى للشعب المصرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنبا هدرا يشارك فى احتفاليات العيد القومى لمحافظة أسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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