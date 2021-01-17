رئيس قوى البرلمان: حنفى جبالى قيمة قضائية كبيرة وإضافة لمجلس النواب

جدة - نرمين السيد - وجه النائب عادل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التهنئة للمستشار حنفى جبالى على انتخابه رئيسًا لمجلس النواب 2021، بأغلبية أصوات الأعضاء، مؤكدًا أنه قيمة وقامة قضائية كبيرة وله دور وطنى كبير ومشرف إبان حصار المحكمة الدستورية فى عهد جماعة الاخوان الإرهابية.





كما قدم "عياد"، خلال بيان له، اليوم الأحد، التحية والتقدير لكل من الوكيلين وكافة رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، مقدمًا التهنئة لهما على فوزهم بالمناصب القيادية خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب 2021، متمنيًا لهم النجاح الباهر خلال الفترة المقبلة فى إصدار التشريعيات القانونية، والتى تؤكد على استكمال كافة انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أرض الواقع. وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن هناك العديد من الملفات والقوانين داخل أدراج اللجنة خلال برلمان 2015، والتى لابد من مناقشتها وتحويلها إلى الجلسة العامة لإصدارها فى أسرع وقت ممكن.

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