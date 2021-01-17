برلمانى يدعو لاستقطاع 5% من رواتب النواب لصالح صندوق الشهداء

جدة - نرمين السيد - دعا النائب عمرو هندى، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، المستشار حنفى جبالى، إلى إضافة تعديل على مشروع قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والأمنية وأسرهم، بأن يتم استقطاع نسبة الـ5% من رواتب الأعضاء مجلس النواب لصالح الصندوق، وليس تبرع شهر وينتهى الأمر.





جاء ذلك فى الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى، مؤكدا أن الدعم والمساندة من نواب البرلمان لأسر الشهداء لا بد أن تكون بترجمة حقيقية على أرض الواقع، مطالبا بأن يتم الاستقطاع لنسبة الـ5% من رواتب النواب لصالح هذا الصندوق ودعما للموارد، وليس تبرع شهر فقط.

كما طالب النائب عمرو هندى، بضم شهداء الجيش الأبيض لصندوق التكريم، حيث أن تضحياتهم كبيرة ولا بد أن يتم الاهتمام بأسرهم.

تكمن فلسفة مشروع القانون المعروض فى الحرص على زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، نظرا للالتزامات العديدة التى نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى جميع مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى جميع مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية.