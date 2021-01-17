البابا تواضروس يرأس قداس عيد الغطاس بالإسكندرية  

جدة - نرمين السيد - يرأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، غد الإثنين صلاة القداس الإلهى احتفالا بعيد الغطاس، وذلك بالمقر البابوى بالاسكندرية وبدون حضور شعبى، بالاشتراك مع عدد من الأساقفة وبدون مهنيين وذلك نظرا لظروف الموجة الثانية لوباء كورونا.





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