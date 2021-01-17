محلية النواب : من المتوقع حضور رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان غدا

جدة - نرمين السيد - وتابع عضو اللجنة العامة بالبرلمان، أنه ستكون هناك عدة جلسات لمناقشة الحكومة فيما تم تنفيذه من برنامجها التى طرحته على البرلمان عام 2018.

وأضاف أن "ما رأه هو رغبة حقيقية من رئيس المجلس والنواب للقيام بدورهم الرقابى والانتقال من الشكلية للموضوعية، وبناء على ذلك سيكون حضور الوزراء على أكثر من جلسة، لأنه مينفعش أجيب كذا وزير فى جلسة واحدة، لازم الموضوعات تناقش بدقة وكل موضوع يأخد مساحته".

وأكد السجينى على أن قرار اللجنة العامة باستدعاء رئيس الحكومة والوزراء يأتى بهدف تفعيل وتجسيد لنص المادة 136 من الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.