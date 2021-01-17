جدة - نرمين السيد - وتابع عضو اللجنة العامة بالبرلمان، أنه ستكون هناك عدة جلسات لمناقشة الحكومة فيما تم تنفيذه من برنامجها التى طرحته على البرلمان عام 2018.
وأضاف أن "ما رأه هو رغبة حقيقية من رئيس المجلس والنواب للقيام بدورهم الرقابى والانتقال من الشكلية للموضوعية، وبناء على ذلك سيكون حضور الوزراء على أكثر من جلسة، لأنه مينفعش أجيب كذا وزير فى جلسة واحدة، لازم الموضوعات تناقش بدقة وكل موضوع يأخد مساحته".
وأكد السجينى على أن قرار اللجنة العامة باستدعاء رئيس الحكومة والوزراء يأتى بهدف تفعيل وتجسيد لنص المادة 136 من الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محلية النواب : من المتوقع حضور رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.