مدبولى يشهد توقيع عقد لإنشاء مجتمع عمرانى متكامل بحدائق العاصمة

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة العربية للاستثمار العمرانى، وهى احدى شركات مجموعة "طلعت مصطفى" القابضة، لبيع "عينى ونقدى" لـ 5 آلاف فدان؛ وذلك لإقامة مجتمع عمرانى متكامل بمدينة "حدائق العاصمة"، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





ووقع العقد عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المحاسب أحمد سعيد على، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، وعن الشركة العربية للاستثمار العمرانى، هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

وعقب التوقيع، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن توقيع هذا العقد يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالتوسع فى الرقعة العمرانية، وجذب المزيد من السكان إلى التجمعات العمرانية الجديدة التى يتم إقامتها.

وأضاف وزير الإسكان أنه بمقتضى هذا العقد، تقوم الشركة العربية للاستثمار العمرانى بتطوير قطعة أرض بمساحة 5 آلاف فدان، بما يعادل 21 مليون متر مربع، بمدينة "حدائق العاصمة"، التى تطل على طريق السويس، وذلك لإقامة مشروع عمرانى متكامل يضم كافة أنماط الإسكان، حيث تبلغ نسبة الإسكان بالمشروع 50% من مساحته، بواقع 2.500 فدان تقريبا.

وتتضمن عمارات وفيلات تتراوح نسبتها من 50 إلى 45 % من مساحة الإسكان، إلى جانب الخدمات العامة المختلفة والتى تبلغ نسبتها 4% من المساحة الاجمالية للمشروع، وتضم مراكز إطفاء ومكاتب بريد ونقاط شرطية، بالإضافة إلى منطقة خدمات خاصة بقاطنى المشروع، وتضم مدارس خاصة ودولية، ومستشفيات عالمية، ونوادي، وتتراوح نسبتها من 8 إلى 12% من إجمالى مساحة المشروع.

وتطرق وزير الإسكان للحديث عن مدينة "حدائق العاصمة"، مشيراً إلى أنها تعد نواة عمرانية جديدة على محور القاهرة السويس أمام العاصمة الإدارية الجديدة، حيث صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 645 لسنة 2020 بتخصيص مساحة 29.435,5 فدان تقريبا لإنشاء المدينة، التى تضم كافة أنواع الإسكان على مساحة 12 ألف فدان تقريبا، منها إسكان فاخر ومتميز "أنشطة عمرانية متكاملة، وقطع أراض فيلات وعمارات".

إلى جانب الإسكان المتوسط ومنها مساحة 2.350 فداناً كمرحلة عاجلة جار التنفيذ بها ضمن مشروع الاسكان لمنخفضى الدخل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، بالإضافة إلى الأنشطة الخدمية المتنوعة على مساحة 6 آلاف فدان تقريبا تتضمن: مدارس، ومستشفيات، وجامعات، ومدينة أوليمبية، ومدينة علوم استكشافية، ومناطق تجارية وترفيهية، ومسطحات خضراء تبلغ مساحتها 4 آلاف فدان تقريبا على مستوى المدينة تشتمل على مسارات دراجات ومناطق ألعاب مفتوحة ومسارات للتريض لتشجيع السكان على اتباع نمط حياة صحى، فى ضوء ما تتمتع به المدينة من تخطيط فريد، إلى جانب وجود منطقة صناعية على مساحة 2.800 فدان تتضمن صناعات خفيفة، بالإضافة إلى منطقة حرفية، ومنطقة لوجيستية ، ومراكز أبحاث وقرية ذكية.

من جانبه، أشار هشام طلعت مصطفى إلى أن الشركة ستقوم مقابل استحواذها على مساحة الـ 5 آلاف فدان بسداد مقابل نقدى وعينى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتستهدف الشركة إقامة مشروع عمرانى متكامل، يضم مناطق سكنية "شقق وفيلات" ومجموعة من الخدمات المتكاملة التعليمية والطبية والتجارية والادارية والسياحية والترفيهية، وذلك بتكلفة استثمارية للمشروع تقدر بنحو 500 مليار جنيه، فضلاً عن أن هذا المشروع سيوفر حوالى 3 ملايين ونصف مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة طول مدة المشروع، ويستوعب نحو 600 ألف نسمة، وذلك من خلال إقامة ما يقرب من 140 ألف وحدة سكنية.