البرلمان يرفع جلسته إلى الغد

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن يشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى جلسة الغد. ووافق المجلس فى جلسته العامة، على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم أسر الشهداء والمصابى، وتم إرساله لمجلس الدولة. وشهدت الجلسة إقرار اتفاقيتين دوليتين، فضلا عن اجتماع اللجنة العامة للمجلس، لأول مرة فى الفصل التشريعى الثانى.

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