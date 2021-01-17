رئيس مجلس النواب : مهما قيل فى حق الشهيد لن تستطيع الكلمات أن توفيه حقه

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.





ووجه المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، التحية لأبناء الوطن من الشهداء الذين قدموا حياتهم فى الزود والدفاع عن الوطن. وأضاف:"مهما قيل فى حق الشهيد لن تستطيع الكلمات أن توفيه حقه فهو من تخلى عن الدنيا ومتعتها فى سبيل إعلاء كلمة الوطن وهو الذى لا يخاف الموت من أجل الدفاع عن وطنه". وتابع قائلا: "تحية لأم الشهيد وأخت الشهيد وزوجة الشهيد وتحية لكل ضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الأمنية والإرهابية"، مؤكدا: "الكل شريك فى بناء الوطن ورفعته". كما طالب رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بضرورة تقديم البيانات العامة قبل الجلسة العامة، مطالبا بنظر البيانات العامة فى الجلسة العامة غدا، مؤكدا أن اليوم استثنائى أثناء مناقشة مشروع قانون قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

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