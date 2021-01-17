نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتفاصيل.. زيارة مثمرة لوفد "العلوم الصحية" بالمنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام وفد من نقابة العلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي النقيب العام، بزيارة اليوم الأحد 17 يناير 2021، إلى محافظة المنوفية، شملت المحافظ، ومديرية الشئون الصحية، لبحث سبل التعاون مع الجهتين.

ضم الوفد النقابي، عضوا مجلس النقابة، هيثم السبع، رئيس لجنة المراقبين الصحيين، ومجدي السيد، أمين الإعلام، ووجيه شتا، رئيس النقابة الفرعية بالمنوفية، وأسامة زيد أمين عام نقابة المنوفية، وأشرف شعبان، أمين الصندوق.

والتقى وفد العلوم الصحية، باللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، وقال وجيه شتا، رئيس نقابة العلوم الصحية بالمنوفية، أنهم ناقشوا مشكلة التسوية الوظيفية للعاملين بالمهن الطبية من خريجي العلوم الصحية، وذلك للحاصلين على مؤهل عالي في التخصص، طبقا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالتسوية على وظيفة "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية شعبة التخصص"، وخاصة أن موظفي شئون العاملين بالوحدات والمستشفيات والإدارات الصحية والمديرية، يحتاجون لتوجيهات مباشرة لتنفيذ وإنهاء إجراءات التسوية.