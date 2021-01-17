سلسلة من المداخلات االكلامية القوية خلال مجريات الجلسة العامة، تولاها زعيم الأغلبية النيابية أشرف رشاد، الذي قال إنه بحكم اللائحة مكفول له الحديث عن 316 نائب تحت القبة، مشيرا إلى أنه رجل هادئ وصوته منخفض ولا يستخدم الطريقة المسرحية الاستعراضية في الرد على بعض النواب.
وتابع موجها حديثه للنائب عبدالعليم داوود: النائب وضع تاريخ محدد وقال إن كل ماقبل هذا التاريخ هو السبب في وجود الإرهاب، وحقيقة لايمكن ان يتم تمييز الإرهاب بالتاريخ وإنما تمييزه بوجود هذه الكائناتومن يعاونهم من العناصر الإرهابية والمتطرفة.
وهو مارد عليه داوود: أنا لا أتفضل على الشهداء، تحية لكل مواطن مصري دفع ثمن إرهاب وفساد حزب ظل مستمرا 30 عاما، وأنا أصر على موقفي، وهذه كانت حملتي ضد الوزراء والمحافظين قبل ثورة يناير.
وكان قبلها قد قال النائب محمد عبدالعليم داود إنه لابد من وجود استراتيجية طويلة المدي لمحاربة الارهاب، وأضاف أن كل الاموال التي تم تهربيها قبل ثورة يناير وكل الاراضي التي تم سرقتها وكل المصانع التي نهبت كل هذا هو وقود الارهاب، والعديد من البنوك وغيرها في الخارج كلها اموال المصريين وتمول الارهاب.
وتدخل رئيس مجلس النواب موجها حديثه لداوود: أحذر من إجراءات ضد بعض التصرفات غير المحسوبة للنواب، لن أتخذ إجراءات عقابية من الجلسات الأولى، ولكن يجب الالتزام بقواعد الحديث
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زعيم الأغلبية يرد على عبدالعليم داوود: أنا رجل هادئ صوتي منخفض وأدائي ليس مسرحي استعراضي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.