زعيم الأغلبية يرد على عبدالعليم داوود: أنا رجل هادئ صوتي منخفض وأدائي ليس مسرحي استعراضي

وتابع زعيم الأغلبية إن هناك بعض الكلمات لايمكن أن تمر مرور الكرام داخل قاعة النواب، ولايمكن أن تذكر في المضبطة دون الرد عليها أو تعقيب، الدولة والنواب وكافة الجهات لاتخدع أسر الشهداء بتعويضات وهمية، هذه حقوقهم الأصيلة التي يفرضها علينا المجتمع المصري نحوهم.

وتابع موجها حديثه للنائب عبدالعليم داوود: النائب وضع تاريخ محدد وقال إن كل ماقبل هذا التاريخ هو السبب في وجود الإرهاب، وحقيقة لايمكن ان يتم تمييز الإرهاب بالتاريخ وإنما تمييزه بوجود هذه الكائناتومن يعاونهم من العناصر الإرهابية والمتطرفة.

وهو مارد عليه داوود: أنا لا أتفضل على الشهداء، تحية لكل مواطن مصري دفع ثمن إرهاب وفساد حزب ظل مستمرا 30 عاما، وأنا أصر على موقفي، وهذه كانت حملتي ضد الوزراء والمحافظين قبل ثورة يناير.

وكان قبلها قد قال النائب محمد عبدالعليم داود إنه لابد من وجود استراتيجية طويلة المدي لمحاربة الارهاب، وأضاف أن كل الاموال التي تم تهربيها قبل ثورة يناير وكل الاراضي التي تم سرقتها وكل المصانع التي نهبت كل هذا هو وقود الارهاب، والعديد من البنوك وغيرها في الخارج كلها اموال المصريين وتمول الارهاب.

وتدخل رئيس مجلس النواب موجها حديثه لداوود: أحذر من إجراءات ضد بعض التصرفات غير المحسوبة للنواب، لن أتخذ إجراءات عقابية من الجلسات الأولى، ولكن يجب الالتزام بقواعد الحديث