نتيجة مباراة الأهلي الآن أمام البنك الأهلي.. الڤار يلغي هدف للأهلي

الاهلي ضد البنك الاهلي

سجل أيمن أشرف هدف الأهلي الأول بالدقيقة ٥٩ من عمر المباراة برأسية تسكن شباك البنك الأهلي، ولكن يعود الڤار ليلغي الهدف بداعي التحام وفاول لصالح البنك الأهلي. يستضيف فريق البنك الأهلي اليوم فريق النادي الأهلي، ضمن منافسات الأسبوع الثامن ببطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021. وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم عى استاد المكس بالأسكندرية. تشكيل الأهلي

ويدخل النادي الأهلي المباراة بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمود كهربا.

تشكيل البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

الدفاع: عاصم صلاح – محمد مجدي مصطفى – محمد دبش – محمد كوفي.

الوسط: أسامة إبراهيم – فاديميرو لاميرا – أحمد ياسين – محمد بسيوني – محمد حامد شراب.

الهجوم: فادي فريد. ويدخل الأهلي بقائمة تضم كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير . خط الدفاع: محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمود وحيد وعلي معلول. خط الوسط: حمدي فتحي وأكرم توفيق وأليو ديانج ومحمد شريف ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" ومحمود "كهربا" وحسين الشحات.الهجوم: والتر بواليا. ويأتي فريق النادي الأهلي من فوز عريض على فريق الإنتاج الحربي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة السابعة، بينما يأتي البنك الأهلي من تعادل مثير مع سموحة بنتيجة هدفين لمثلهما.

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