غادة عبد الرازق وعمرو سعد ومصطفى شعبان يتعرضوا لإلغاء التصوير في لبنان

واجه عدد من الفنانين ممن يصوروا أعمالهم الدرامية في لبنان، إلى وقف التصوير بعد إصدار وزير الدفاع اللبناني قرار بحظر التجوال، بسبب انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات بشكل يسبب خطورة على حياة المواطنين، الأمر الذي أدى إلى تعطيل المسلسلات التي تصور بعض مشاهدها في لبنان والتي من المقرر أن تُعرض في السباق الرمضاني لهذا العام 2021.

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وقف تصوير عش الدبابير ولحم غزال بسبب فيروس كورونا في لبنان



ومن بين المسلسلات التي تعرضت لوقف التصوير، مسلسل "عش الدبابير" للنجم مصطفى شعبان وعمرو سعد، بجانب مسلسل "لحم غزال" للفنانة غادة عبد الرازق، بعد أن التقطوا عدة مشاهد في الأيام الماضية.

يذكر أن وسائل الإعلام تداولت خبر فرض الحكومة اللبنانية حظر التجوال في لبنان حتى يوم 25 يناير الجاري، والذي قد يمتد لفترة أطول في حالة استمرار ارتفاع عدد الإصابات وعدم التزام المواطنين بقرارات الحظر.

الحكومة اللبنانية ترفض إعطاء تصاريح للتصوير



ومن هنا رفضت الحكومة اللبنانية إعطاء تصاريح للتصوير، من أجل الحفاظ على قرار الحظر، ولحماية الأخرين من فيروس كورونا والعمل على الحد من انتشاره، على عدم انتشار الفيروس.

فيما يشارك في مسلسل "عش الدبابير" بجانب مصطفى شعبان، وعمرو سعد، كلا من :" دلال عبد العزيز، وعمرو عبد الجليل، ورانيا يوسف، ياسمين رئيس، شريف دسوقي، ووليد فواز، والمسلسل معالجة درامية محمد سيد بشير، وسيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

أبطال مسلسل لحم غزال



وعن مسلسل "لحم غزال" فيشارك الفنان شريف سلامة البطولة بجانب غادة عبدالرازق، وعدد كبير من الفنانين منهم:"عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة".