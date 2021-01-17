النائب أحمد السجيني: الحكومة قد تحضر أمام البرلمان غدا بعد استدعاء اللجنة العامة

كشف النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ، ، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى من المتوقع أن يحضر غدا الاثنين أمام البرلمان، إلى جانب أحد الوزراء، وذلك تلبية لطلب مجلس النواب، مشيرا إلى أن اللجنة العامة خلال إجتماعها اليوم برئاسة المستشار حنفى الجبالى ،وضعت الإطار العام للعمل ومناقشة الحكومة، وهو الاجتماع الذى حضره المستشار علاء فؤاد وزير شئون مجلس النواب.

وتابع السجينى ، عضو اللجنة العامة بالبرلمان، أنه ستكون هناك عدة جلسات لمناقشة الحكومة فيما تم تنفيذه من برنامجها التى طرحته على البرلمان عام 2018، مضيفا: “ما رأيته هو رغبة حقيقة من رئيس المجلس والنواب للقيام بدورهم الرقابى والانتقال من الشكلية للموضوعية، وبناء على ذلك ستكون حضور الوزراء على أكتر من جلسة، لأنه مينفعش اجيب كذا وزير فى جلسة واحدة، لازم الموضوعات تناقش بشفافية ودقه وكل موضوع ياخد مساحته”.

استدعاء الحكومة بالبرلمان

وأكد السجينى على أن قرار اللجنة العامة استدعاء رئيس الحكومة والوزراء يأتى بهدف تفعيل وتجسيد لنص المادة 136 من الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

للتقصير في تنفيذ برنامج الحكومة... البرلمان يستدعي رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي