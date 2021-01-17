أزمة رامي صبري مع عمرو دياب بسبب أغنية شكرًا.. "القصة الكاملة"

وحقق كلًا من رامى صبرى وعزيز الشافعى نجاحات سابقة في أكثر من أغنية منها "حياتى مش تمام"، وأغنية "أهد الدنيا".

رد الشاعر والملحن عزيز الشافعى على منشور المطرب رامي صبرى بعدم التعامل معه قائلًا على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: "مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا ف نجاح فنان و بيزود رصيده مع الناس، بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز".

وشدد الشافعي على أن حديث رامي صبري ليس له أساس من الصحة، لكنه في نفس الوقت يتمنى أن يراه ناجحًا، ليكشف عن مفاجأة وهي موافقة رامي صبري على الطلب الخاص بعزيز الشافعي، الذي أرسله إليه مع صديق مشترك، وينص على عدم التعاون معا مرة أخرى والاكتفاء بما حققاه في الفترة الماضية.

واختتم الحديث بكونه لن يعطي الأمر أكبر من حجمه، وهناك صديق مشترك بينه وبين رامي صبري، يمكن للجميع العودة إليه والسؤال عن تفاصيل ما جرى بشأن أغنية "زي ما انتي".

الأزمة لم تقف عند هذا الحد، بعدما حرص الشاعر تامر حسين الذي شارك في كتابة كلمات أغنية "شكرا" على توضيح الموقف، في ظل المهاترات التي يستمع إليها خلال الساعات الماضية، معلنًا عن اندهاشه من الزج باسم عمرو دياب في أي أزمة، وكذلك اندهاشه من التوقيت الذي تحدث فيه رامي صبري عن الأمر، وهل جاء ذلك بسبب التفاعل والنجاح الذي تحققه الأغنية؟ ولماذا لم يتحدث في اليوم الأول لطرحها؟ .

وعلق الشاعر الغنائي تامر حسين على الخلاف الدائر بين الملحن عزيز الشافعى والمطرب رامى صبرى، مدافعا عن الملحن عزيز الشافعي، قائلا :" أنا شايف ان فى تجنى على حق المُلحن عزيز الشافعى أدبيا ومعنويا دى شهادة حق، ومش شايف تماما اى داعى يسمح بالكلام والصراعات دى".

وكتب الشاعر الغنائي تامر حسين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"ردا على شكرا والمُهاترات اللى بسمعها.. أولا ليه بنجيب وبنقحم دايماً اسم النجم "عمرو دياب" فى جُملة مفيدة ؟ ايه الغرض؟.. ثانيا... توقيت البوست لما الأغنية انتشرت وكسرت الدنيا بالتفاعل وإقبال الناس عليها والإشادة بيها يعنى ليه الكلام ده.. مكنش فى أول يوم مثلاً؟ ده لو فعلاً الكلام على حق". وأضاف :"ثالثا.. اللى اتعلمته ومن أدبيات المهنة، ولازم الناس كلها تفهمه فكرة الذوقيات، يعنى إيه؟ يعنى نبارك لبعض نهنى بعض مش نتهم الناس في عز نجاحهم بالباطل لما أى مُطرب فى الدنيا بتعجبه أغنية المؤلف والملحن بيعملوا تنازل عن حقوق الإستغلال وللمطرب، طالما ماحصلتش الخطوة دى من زمان تبقى الأغنية ملك الشاعر والملحن لحين اختيار الأفضل وارد جدا تسمع مطرب زميل أغنية من سنة سنتين ولضعف الرؤية الفنية مايتخيلش نجاحها ده اللى بيفرق". وتابع :"مطرب عن مُطرب ف سُرعة اتخاذ القرار أنا شايف أن فى تجنى على حق المُلحن عزيز الشافعى أدبيا ومعنويا دى شهادة حق، ومش شايف تماما أي داعى يسمح بالكلام والصراعات دى، وللمرة المليون الناس المُحترمة ما تعلنش مشاكلها فى العلن، عيب فى خصوصيات مايصحش ندخل الجمهور فيها ونتهم ناس محترمة بالباطل أكيد مش هنزل فويس نوت نستشهِد بيها واحنا أصحاب الحق وربنا يهدى". وأضاف قائلا :" وأخيرا ياما ناس سمعت أغانى من سنة وسنتين ومكنش ليهم نصيب فيها ماعملهوش اللى بيتعمل ده لما الأغنية تنجح بالعكس فرحوا، واتمنوا انها ياريت لو كت أغنيتهم بكل حُب وتقدير وروح حلوة، وده بوست بكُل حُب والله عشان معنديش كلام يتقال تانى مش عايزين الموضوع ياخد أكبر من حجمة، هى شُهرة لـ الأغنية أكتر بس مابحبش الطريقة دى من الشهرة". ورفض تامر حسين أن يكون هناك تجنٍّ على الملحن عزيز الشافعي، رافضا في الوقت نفسه أن يتحدث عن تفاصيل حتى لا يكون هناك إحراج في العلن لبعض الأشخاص. وفيما يخص صداقته لرامي صبري، وحديثه بهذه الطريقة عنه، أكد حسين أنه صديقه في الحق فقط ولن يدافع عنه في الباطل. يبدو أن الأزمة المثارة بين رامى صبرى من جهة وتامر حسين وعزيز الشافعى من جهة أخرى، والتي علق عليها مؤخراً الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، لن تنتهى بصورة هادئة، حيث علق الشاعر تامر حسين على بوست نشره أيمن بهجت، وهاجم فيها إقدام رامى صبرى على خطوة غناء شكراً ونزولها على السوشيال ميديا بصوته مطالباً بالتحقيق معه؛ لأننا مش في سويقة على حد وصفه. الشاعر تامر حسين بدوره رد على الشاعر أيمن بهجت وكتب من خلال حسابه على "فيس بوك": "أنا ذوقيا للمرة المليون حاولت أصلح اللى بيعمله وقلت انه زيه زى الفانز اللى بتعمل cover للأغنية بما أنها نزلت رسمى، ولكن الحقيقة انه فيه سوء نية وتجاوز سخيف ووجه مقارنه مش فى صالحه لو غنى ٢٠ سنة كمان لقدام معرفش مُصر يخسر ليه وفعلاً قلبت سويقه وجهل بالقانون وجهل فى التعامل مع الزملاء والكبار رامى محتاج يفهم ذوقيات كتير فى المهنة دى وفى الأصول ويثقف نفسه شوية ويدخل مرحلة النُضج، ويعرف ان الفن أخلاق ويتعلم من زمايله اللى سابقينه بأخلاقهم قبل فنهم بيخسر وحايفضل يخسر". ثم اختتم البوست بكتابة: "حماقى وتامر حسنى حايفضلوا فى حتة تانية بأخلاقهم قبل فنهم ونجوم جيلهم". أيمن بهجت قمر يهاجم رامي صبري وكان الشاعر الغنائي والمؤلف أيمن بهجت قمر قد شن هجوما كبيرا على ما فعله المطرب رامي صبري بوضع صورته على أغنية ليست من حقه، وفقاً لما ذكره عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، وذلك على خلفية أزمة رامى صبرى مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى بخصوص أغنية "شكراً" حين طرحها على السوشيال ميديا مؤخرا، وقال: "هو إزاي رامي صبري يحط صورته على أغنية مش بتاعته". وأضاف في هجومه واستنكاره لما حصل: "أنا بطالب بالتحقيق في نقابة المهن الموسيقية ولازم الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي يرفعوا قضية تعويض، أغانينا مش مشاع لأى حد في دماغه حسابات بيصفيها، لازم عقاب رادع اللي يسمح لنفسه يحط صوته على عمل لا يملكه.. لازم وقفه مع المصنفات الفنيه ووزارة الثقافة ولازم يتم وضع قوانين وتغليظ للعقوبات عشان اي حد يرتدع.. هي مش سويقة". والجدير بالذكر، أن المطرب رامي صبري، اعلن عن موعد طرح أغنيته الجديد "شطبنا"، مؤكدًا أنه سيتم طرحها اليوم الأحد، 17 يناير، على كل منصات التواصل الاجتماعي وجميع التطبيقات في الوطن العربي، وفقًا لما ذكره عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وانتهى الفنان رامى صبري من تسجيل أحدث أغنياته بعنوان "شطبنا"، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها غدا على موقع يوتيوب والمنصات الغنائية، لتكون أولى أغانى رامى صبرى فى عام 2021. وذكر مؤخرأ الفنان رامي صبري فى وقت سابق كشف عن تدخل نقيب الموسيقين هانى شاكر والسيناريست مدحت العدل على خط أزمته الأخيرة مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي، بعد غنائه أغنية "شكرا" للهضبة عمرو دياب بصوته على السوشيال ميديا، وكتب عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام" :"كلمني نقيب المهن الموسيقية الاستاذ هاني شاكر والدكتور مدحت العدل اليوم كل الاحترام لهم وحاضرهنسى اللي فات بس لو حصل أي تجاوز مرة تانية على أى قناة أو أى مكان علي السوشيال ميديا من الشاعر والملحن سيتم رفع دعوى قضائية ضدهم اللهم بلغت اللهم فأشهد".

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