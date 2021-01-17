جبالي يرفض إلغاء جلسة الثلاثاء بسبب عيد الغطاس..وتوقعات بحضور مدبولي للبرلمان غدا

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، فيما رفض طلب النائبة مارثا محروس، بإلغاء الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل، لتزامنه مع احتفالات الأقباط بعيد الغطاس.

الجلسة العامة للبرلمان توافق علي تعديلات قانون الشهداء

جاء ذلك قبيل رفع الجلسة العامة، قائلا: لا استطيع إلغاء الجلسة لأهميتنها، متابعا: لو تعملون ما يناقش في هذا الجلسة فهو عظيم. وأشار جبالي، إلى أن عيد الغطاس ليس إجازة رسمية، قائلا: ولكن ما استطيعه هو توجيه التهئنة للأخوة المسيحيين.

حضور رئيس الوزراء للبرلمان غدا بعد استدعاء اللجنة العامة

ومن المتوقع أن يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جلسة الغد. ووافق المجلس في جلسته العامة، على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم أسر الشهداء والمصابي، وتم إرساله لمجلس الدولة وشهدت الجلسة إقرار عدد من الأتفاقيات الدولية فضلا عن اجتماع اللجنة العامة للمجلس، لأول مرة في الفصل التشريعي الثاني.