واتساب ينقذ نفسه برسالة جديدة ليمتص غضب المستخدمين

يحاول واتساب جاهدًا توضيح سوء الفهم الذي شوش الكثير من مستخدمي التطبيق الأشهر عالميًا، بعد تصريح واتساب بالتحديث الجديد ومن هنا بدأ الشكوك حول سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بالتطبيق، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

واتساب يحاول إنقاذ نفسه

وضع تطبيق واتساب مبادىء الخصوصية الخاصة به كرسالة على خاصية القصص القصيرة، بهدف إبراز وتوضيح أنه لا شيء سيتغير للمستخدمين الفرديين وأن محادثاتهم ستظل آمنة كما كانت في السابق، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان الشركة أنها ترجع التاريخ الذي سيُطلب فيه من الأشخاص مراجعة شروط السياسة الجديدة.

تظهر رسالة حالة الخصوصية في أعلى حسابات مستخدمي WhatsApp، تقول الصورة الأولى بقفل وعين "نحن ملتزمون بخصوصيتك"، متبوعة بـ "انقر لمعرفة المزيد"، تقرأ الصورة التالية "لا يستطيع WhatsApp قراءة محادثاتك الشخصية أو الاستماع إليها لأنها مشفرة من طرف إلى طرف".

واتساب يطمئن مستخدميه

أما الرسالة الثالثة: "يتعذر على WhatsApp رؤية موقعك المشترك"، تقول الرسالة الموجودة في الصورة الأخيرة: "واتساب لا يشارك جهات الاتصال الخاصة بك مع Facebook".