واتساب - ارشيفية
يحاول واتساب جاهدًا توضيح سوء الفهم الذي شوش الكثير من مستخدمي التطبيق الأشهر عالميًا، بعد تصريح واتساب بالتحديث الجديد ومن هنا بدأ الشكوك حول سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بالتطبيق، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
واتساب يحاول إنقاذ نفسه
وضع تطبيق واتساب مبادىء الخصوصية الخاصة به كرسالة على خاصية القصص القصيرة، بهدف إبراز وتوضيح أنه لا شيء سيتغير للمستخدمين الفرديين وأن محادثاتهم ستظل آمنة كما كانت في السابق، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان الشركة أنها ترجع التاريخ الذي سيُطلب فيه من الأشخاص مراجعة شروط السياسة الجديدة.
تظهر رسالة حالة الخصوصية في أعلى حسابات مستخدمي WhatsApp، تقول الصورة الأولى بقفل وعين "نحن ملتزمون بخصوصيتك"، متبوعة بـ "انقر لمعرفة المزيد"، تقرأ الصورة التالية "لا يستطيع WhatsApp قراءة محادثاتك الشخصية أو الاستماع إليها لأنها مشفرة من طرف إلى طرف".
واتساب يطمئن مستخدميه
أما الرسالة الثالثة: "يتعذر على WhatsApp رؤية موقعك المشترك"، تقول الرسالة الموجودة في الصورة الأخيرة: "واتساب لا يشارك جهات الاتصال الخاصة بك مع Facebook".
كانت قد أعلنت الشركة المملوكة لـفيسبوك الجمعة 16 يناير، أنها ستؤخر التغيير في سياسة الخصوصية الخاصة بها لمدة ثلاثة أشهر، قالت الشركة في منشور بالمدونة: "كان هناك الكثير من المعلومات المضللة التي تثير القلق ونريد مساعدة الجميع على فهم مبادئنا والحقائق".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أيضًا، نشر WhatsApp صفحة أسئلة وأجوبة جديدة على موقعه على الويب توضح موقفه بشأن خصوصية المستخدم.
يهدف التوضيح إلى احتواء الهجرة المتزايدة للمستخدمين لمنصات منافسة مثل Signal و Telegram، شهدت منصتا المراسلة ارتفاعًا كبيرًا في التنزيلات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واتساب ينقذ نفسه برسالة جديدة ليمتص غضب المستخدمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.