نتيجة مباراة ليفربول الٱن ضد مانشستر يونايتد

انطلقت أحداث الشوط الأول ومازالت النتيجة تعادل سلبي بين الفريقين.

ويستضيف فريق ليفربول فريق مانشستر يونايتد ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول المباراة بتشكيل يضم كل من:

حراسو المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أندرو روبيرتسون - فابينيو – جوردان هندرسون – ترينت أرنولد.

الوسط: جورجينيو فينالدوم – تياجو – شيردان شاكيري.

الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو ساديو ماني.

غلى الجانب الٱخر يدخل مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: دفيد دي خيا.

الدفاع: لوك شو – هاري ماجواير – نيلسون ليندلوف – أرون فان بيساكا.

الوسط: فريد – سكوت ماكتوميناي.

الوسط المهاجم: بول بوجبا - برونو فيرنانديش – ماركوس راشفورد.

الهجوم: أنتوني مارسيال.

يذكر أنىاخر مواجهات فريق ليفربول كان امام فريق إستون فيلا والتي انتهت بنتيجة 4/1.

ويحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق.

محمد صلاح يسعى لفك عقدة مانشستر يونايتد

يدخل محمد صلاح مباراة فريقه اليوم أمام مانشستر يونايتد ويسعى لفك العقدة التي تلاحقه منذ إنضمامه للريدز موسم 2017-2018.

وبالرغم من تتويج محمد صلاح بجائزة هداف البريميرليح في موسمين متتاليين، إلا أن الفرعون المصري لم يستطع تسجيل أو صناعة اي أهداف في شباك المارد الأحمر.

وتحدث محمد صلاح لاعب ليفربول عن رائيه في سياسة الدوري التدوير في الفريق ورد اللاعب انه يرغب خوض جميع المباريات لأخر ثانية وليس خوض90 دقيقة فقط بل 95 دقيقة ، ولكن مدرب الفريق له الحق الأول والأخير في اختيار من سيخوض المباراة.

وعن مستوي الفريق الذي انخفض قليلاً في بداية الموسم رد قائلاً:أن الظروف التي عاشها الجميع وبعد توقف الدوري وبعد ذلك عودة الدوري جعل الجميع في مستوي منخفض وهذا امر طبيعي وهذا لم يحدث فقط مع ليفربول بل مع جميع الأندية الكبيرة ،ولكن الجميع يرغب في تقديم الأفضل وأتمني ليفربول الذي يفوز ببطولة الدوري هذا الموسم .

وتحدث عن اللاعبين المقربين له من العرب قال:انه ليس له تواصل دائم مع اللعبين العرب ولكن اثناء مواجهة فريق مانسشتر سيتي اتحدث مع رياض محرز بعد وقبل المباراة ولكن اللاعب الذي علي تواصل معه من الحين للأخر هو عمر السومة ،وعن من يجسد سيرته الزاتية اختار الممثل "رامي مالك فهو جيد ويتحدث العربية قليلاً ،ويعرف الثقافة المصرية وهو من يستطيع تجسيد شخصيتي في فيلم عني".